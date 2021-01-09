حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

السبت 09/يناير/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الأهلي مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال المصدر، أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع صن داونز بعد المقابل المادي الكبير الذي حدد الفريق الجنوب أفريقي.

وأضاف، أن والتر بواليا قضى على طموح سيرينو بشأن انضمامه للمارد الأحمر، مؤكدا أن الأهلي لن يضم مهاجم اجنبي بعد بواليا في الفترة الحالية.

وحقق الأهلي فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس في سادس جولات الدوري العام.

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