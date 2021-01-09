ليفربول يستهدف التعاقد مع راموس في الصيف

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل بشكل مجاني.





وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير إلى أن ليفربول يتطلع إلى تدعيم خط الدفاع بعد إصابة مدافعيه فيرجيل فان دايك وجو جوميز لكن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يخطط للانتظار حتى الصيف المقبل من أجل التعاقد مع مجمه المفضل.





وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد واجه مشاكل مع راموس قائد الفريق بشأن تجديد عقده، حيث زعمت تقارير صحفية أن النجم الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا رفض عقدًا لمدة موسم واحد لأنه يعتقد أنه يستحق عقدًا طويل الأجل.





وأكد البرنامج الإسباني أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع النجم الإسباني الدولي ومستعد لمنحه الشروط التي يرغب فيها.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن هذه الخطوة ستكون بمثابة صدمة كبيرة لجماهير ليفربول لا سيما بالنظر إلى الطريقة التي ساعد بها ريال مدريد للفوز على الحمر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 وتعمد وقتها إصابة نجم الفريق المصري محمد صلاح والذي يعتبر أحد أهم نجوم الفريق حاليًا.



