صديقة زوجة تامر حسني تكشف اللغز وراء رغبة بسمة بوسيل في الطلاق منه

السبت 09/يناير/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
وكالات


كشفت إحدى صديقات المغربية، بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني  عن السبب الذي دفع الأخيرة لطلب الطلاق منه وذلك  بعد مرور ما يقرب من الشهرين على تصالح الثنائي.


وشرت بوسيل مقطعا مصورا عبر خاصية "أستوري" على حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه صديقتها المحامية، سارة درويش، وهي تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها.


وزعمت درويش إلى أن السبب في رغبة بوسيل في الطلاق هي فنانة أخرى، لم تكشف درويش عن اسمها.


وزعمت سارة درويش أن تصرف للفنانة مع تامر حسني استفز بسمة بوسيل بشدة، لتعلق المجلة أن فيديو درويش جاء ليفسر لغز مطالبة بسمة بوسيل بالطلاق من تامر حسني، قبل أن يتم الصلح بينهما.


وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أسدل الستار على الخلاف بين تامر حسني وبسمة بوسيل، بعد إعلانها المفاجئ الخاص بانفصالهما.


وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على "إنستغرام"، قالت له فيها: "فعلا اتهورت، بس علشان بحبك".


ووافقت بسمة بوسيل على الصلح مع تامر حسني بعدما حاول مصالحتها عبر رسالة على "إنستغرام"، والتي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت بسمة بوسيل على "إنستغرام" أنها وزوجها تامر حسني منفصلين منذ فترة، وأنهما يحضران حاليا لأوراق الطلاق.


يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل متزوجان منذ 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.

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