برشلونة يحسم موقف ديباي في يناير

السبت 09/يناير/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود تطورات جديدة بشأن رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة حسموا قرارهم بتأجيل التعاقد مع ديباي في الصيف المقبل، حيث سيكون قادرًا على التعاقد معه بشكل مجاني لأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يرغب في ضم ديباي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلا أن الإدارة الرياضية في برشلونة ترى أن التعاقد معه النجن الهولندي صعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في المقابل يحاول مسئولو الفريق الفرنسي الإبقاء على النجم الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي لأن ليون يتصدر بطولة الدوري الفرنسي ويمتلك فرصة جيدة للمنافسة على اللقب.

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