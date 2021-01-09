صابر الرباعي ينشر برومو أغنيته الجديدة "المعطف" (فيديو)





شوق المطرب صابر الرباعي جمهوره لكليب أجدد أغنياته "المعطف"، حيث نشر برومو الكليب عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام".

وعلق قائلا: "قريبا مع برد الشتاء والأجواء الدافئة".

وكان المطرب التونسي صابر الرباعي أحيا ليلة رأس السنة في استوديو برنامج "معكم منى الشاذلي" على عبر قناة CBC.

كما نعى الفنان صابر الرباعي، قبل أيام وفاة الموسقار إلياس الرحباني وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الرباعي" قائلا: "عزائنا للبنان والعالم العربي أجمع في وفاة الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.. ستبقى موسيقاك خالدة في الأذهان".