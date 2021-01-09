الظهور الأول لحفيدة فادية عبد الغني من محل إقامتها بالنمسا (فيديو)

ظهرت لأول مرة جنة حفيدة الفنانة فادية عبد الغني، من محل إقامتها بالنمسا.





وقالت خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة"دي ام سي"،"أنا بتكلم عربي مكسر شوية ولكن اتولدت في القاهرة وبكون مبسوطة وأنا في مصر".





ولفتت إلي أنها تحب تناول أكلة المحشي من يد جدتها الفنانة فادية عبد الغني.



يذكر أن الفنانة الكبيرة فادية عبد الغني حلت ضيفة على برنامج وتحدث عن الكثير من أمور حياتها وعن سبب ابتعادها عن الفن وغيرها من الأمور.







