موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

السبت 09/يناير/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستضيف ملعب "سان سيرو" مساء اليوم السبت، مباراة تجمع بين ميلان المتصدر وضيفه تورينو، في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لتجاوز هزيمته في الجولة السابقة ضد يوفنتوس على أرضية ميدانه في الجولة الماضية، واستعادة توازنه في البطولة.

يحتل ميلان المركز الأول برصيد 37 مباراة، بينما يقبع تورينو في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD4.

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