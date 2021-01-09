رئيس مولودية الجزائر: الأهلي الأقرب لحصد بطولة إفريقيا

يرى عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، أن الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.





وأكد عبد الناصر ألماس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن النادي الأهلي فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة.





وأوضح أن الزمالك الذي وقع معه في مجموعة واحدة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فريق قوي أيضا، مشيرا إلى أن المجموعة ككل صعبة، وأنهم سيبذلون قصارى جهدوهم للمنافسة.



