أحمد فوزي: الأهلي أكثر المتضررين بقائمة الانتظار ووضعته في ورطة

السبت 09/يناير/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في قائمة الانتظار التي أقرتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن هذه القائمة من وحي خيال اللجنة الثلاثية، وأنه أمر غير واقعي على الإطلاق.

وأكد "فوزي" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن قائمة الانتظار وضعت الأهلي في ورطة كبيرة، خاصة بسبب الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وأوضح أن جيرالدو يتقاضى راتبا ضخما، وفي حال قام الأهلي بالاستغناء عن خدماته، سيحدث للأهلي خسائر كبيرة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

منذ ساعة و 18 دقيقة

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يؤكد على رحيل نجم الفريق في يناير

منذ أقل من ساعتين

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات في صفقة ديباي مع برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم المقاصة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

12:58 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى