أحمد فوزي: الأهلي أكثر المتضررين بقائمة الانتظار ووضعته في ورطة

كشف أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في قائمة الانتظار التي أقرتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.





وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن هذه القائمة من وحي خيال اللجنة الثلاثية، وأنه أمر غير واقعي على الإطلاق.





وأكد "فوزي" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن قائمة الانتظار وضعت الأهلي في ورطة كبيرة، خاصة بسبب الأنجولي جيرالدو دا كوستا.





وأوضح أن جيرالدو يتقاضى راتبا ضخما، وفي حال قام الأهلي بالاستغناء عن خدماته، سيحدث للأهلي خسائر كبيرة.



