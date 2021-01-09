مدرب المريخ السوداني: بانون أهم عناصر الأهلي

السبت 09/يناير/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي المريخ السوداني حاليًا والإسماعيلي سابقًا، عن أقوى العناصر المتواجدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأسفرت القرعة التي تم سحبها أمس الجمعة، عن وقوع المريخ السوداني رفقة النادي الأهلي في مجموعة واحدة، في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار جوميز في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، ولكن الأهم بينهم هو بدر بانون.

وأوضح أن نادي المريخ السوداني على الجانب الآخر، يمتلك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق.

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