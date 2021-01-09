محمد إمام يبدأ تصوير مسلسله "النمر" قريبا

السبت 09/يناير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر

يبدأ الفنان محمد إمام، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله النمر، المقرر عرضه في دراما رمضان 2021 بعد أسبوعين.

ويعقد حاليًا جلسات عمل حالياً مع المخرجة شيرين عادل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، واختيار باقى الأبطال بعد التعاقد، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار صعيدي.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى.

وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.

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