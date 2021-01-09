بشكل دائم.. "تويتر" يوقف حساب ترامب

أوقف موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نهائياً.





وأوضح الموقع، أن ذلك تحسباً لحظر المزيد من التحريض على العنف.





ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء يوم الأربعاء المنصرم، مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.





وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.



