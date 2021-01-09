"الموهبة وحدها لم تكن تكفي".. تعليق صادم لعبير صبري على مشاهد الإثارة التي مثلتها

أكدت الفنانة عبير صبري، أن مشاهد الإثارة التي مثلتها ف فى بداية مسيرتها الفنية أضافت لها الكثير".

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "معظم الفنانين فى بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هى المحور ولكن هناك الشكل والأدوار الجريئة".

وجددت عبير صبري، تأكيدها: "لكن بعد فترة الموهبة هى التى تستمر"، كما أشارت إلى أن نجمات الأبيض والأسود أدوا أدوار فيها جرأة وكانت مقبولة لدى المشاهد.