الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
أ ش أ
تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، الجمعة، في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وتأكيدا على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

كما تقدم الربيعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا الملك سلمان السعودية

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات في صفقة ديباي مع برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم المقاصة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

منذ ساعة و 14 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤكد على رحيل نجم الفريق في يناير

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

12:58 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى