الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، الجمعة، في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.





وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وتأكيدا على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".



