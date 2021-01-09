بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

كشف أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، عن صفقة القلعة الحمراء الجديدة التي ستنضم إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.





وأكد أن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحتاج للدعم من حيث مركز الظهير الأيمن خاصة بعد رحيل أحمد فتحي الذي انضم إلى صفوف بيراميدز.





وأشار "فوزي" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن الأهلي لا يمتلك بديلا لمحمد هاني خلال الفترة الحالية، موضحا أن أحمد رمضان بيكهام يحتاج بعض الوقت وهذا ما يصعب تحقيقه في الوقت الحالي.





واوضح أن قام بالاقتراح على الأهلي سرعة ضم رجب بكار لكنهم تراجعوا عن الصفقة بسبب كبر سن اللاعب.





وشدد على أن الأهلي استطاع حسم صفقة ضم كريم فؤاد، وسينضم بداية الموسم الجديد.





واختتم، "الأهلي كان لديه كريم يحيى المعار إلى الاتحاد، وهو كان الأصلح للإنضمام إلى الأهلي خاصة أنه يلعب أساسيًا مع الاتحاد".