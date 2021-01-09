صلاح يسجل ويقود ليفربول لاكتساح شباب أستون فيلا

قاد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الريدز لفوز عريض على استون فيلا 4-1 في الجولة الثالثة من كأس الإتحاد الإنجليزي.





سجل رباعية ليفربول ساديو ماني في الدقيقة الرابعة، فيما سجل الهدف الثاني فيناليدوم بالدقيقة 60 ثم سجل ماني بعدها بدقيقة الهدف الثالث.





وسجل صلاح هدفه في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني حيث تلقى تمريرة من شاكيري الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني ثم سددها على يسار الحارس ليحز الهدف الرابع للفريق .



