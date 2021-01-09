فاروق الباز يكشف حقيقة ظهور الكائنات الفضائية (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
نفى الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، ما تردد عن ظهور كائنات فضائية على كوكب الأرض حتى الأن، لافتا إلى أن هناك احتمالات لوجود أشياء أخرى في الكون، معلقًا: "الكون فسيح.. وليس لدينا معلومة عن وجود أي حياة أخرى في الكون".

وانتقد خلال مداخلة لقاء مباشر ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، ما يثار أن من بنى الأهرامات هي الكائنات الفضائية، معلقًا: "كلام فارغ لأن الحجارة التي تم بناؤها اتخذت من منطقة الجيرة والمقطم".

وتابع: "الأرض تؤثر وتتأثر بالكائنات التي تعيش في عوالم أخرى"، متابعا: "نتوقع 2021 سيتم التعرف أكثر على كوكب المريخ والحياة هناك".

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