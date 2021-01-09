زيدان يدعم بنزيما بعد الاتهام المثير

السبت 09/يناير/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
قدم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الدعم للمهاجم كريم بنزيما بعد اتهامه من مدعين فرنسيين بالضلوع في مؤامرة لابتزاز زميله السابق بمنتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي.

ويزعم محققون أن بنزيمة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو.

وأعلن مدعون فرنسيون أمس الخميس أن بنزيما سيمثل أمام محاكمة لدوره المزعوم في هذه القضية التي تعود لعام 2015.

وأبلغ زيدان مؤتمراً صحافياً قبل زيارة إلى أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني غداً السبت "أدعمه بشكل كامل وهذا ليس موقفاً سهلاً".

وأضاف "أراه في حالة جيدة ولا يفكر في ذلك ويركز في عمله هنا.

"الموقف صعب وأتمنى حل القضية سريعا لمصلحة الجميع. يجتهد بنزيمة كثيراً في عمله ويستمتع ويريد أن يسعد الجميع".

وسجل المهاجم الفرنسي ثمانية أهداف في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم ويقود طموح ريال في مطاردة المتصدر أتليتيكو.

ويحتل ريال المركز الثاني بفارق نقطتين خلف جاره الذي تتبقى له مباراتان.

وسيسافر زيدان، الذي عزل نفسه لفترة مؤقتة بعد الاختلاط بمصاب بكوفيد-19، إلى إقليم الباسك مع التشكيلة بعد أن ظهرت نتيجة فحصه سلبية.

ويغيب الظهير الأيمن داني كاربخال والمهاجم رودريغو عن اللقاء لكن إيدن هازارد سيكون ضمن التشكيلة مع مواصلة التعافي من مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية قبل العطلة الشتوية.

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