الموزع طوني سابا يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تعاونه مع عاصي الحلاني في ألبومه المقبل

السبت 09/يناير/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

فاجأ الموزع طوني سابا، متابعيه أول أمس، لعمل جديد يجمعه خلال الفترة المقبلة بالفنان اللبناني عاصي الحلاني، حيث نشر سابا صورة له برفقة الحلاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلّق عليها قائلاً: "أسرع ملحن بالعالم ينتهي من اللحن والكلام في خمس دقائق وشيء رائع قريباً أبو الوليد المليان فنّ".

ولمعرفة التفاصيل، تواصل "الفجر الفني" مع طوني والذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الحلاني خلال الألبوم الجديد قائلًا: "أنا وعاصي مسيرة عمر بأكمله، ونتعاون معاً منذ 20 عام، ونجحنا من خلال مئات الأعمال الغنائية التي تعاونا فيها معاً، وعاصي الحلاني بجانب تميزه وتألقه في الغناء فهو ملحن قوي جداً من الدرجة الأولى، وقام بتلحين أغنيات خاصة به عدة ولاقت نجاحات كبيرة.

وأضاف: "ماحدث أول أمس، أثناء تواجدنا داخل الاستوديو لتقفيل الألبوم الخاص به الذي من المقرر طرحه قريباً، تم طرح فكرة وقمت بوضع إيقاع غنائي لها، وفوجئت به عندما قام بوضع اللحن والكلمات من إبداعه في غضون خمس دقائق، بسرعة شديدة لم أراها من قبل.

وعن تعاونه مع عاصي الحلاني بألبومه الجديد كشف "أتعاون معه من خلال 10 أغنيات خلال هذا الألبوم، والذي يتضمن كل الألوان الغنائية والأذواق بدءًا من الدراما والشعبي والمصري واللبناني والبدوي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن، الحلاني كان قد تألق خلال حفل رأس السنة (2021) في فندق هيلتون الحبتور بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأشعل السهرة بأغنيات مميزة، وكان النجاح سيد الموقف بهذا الحفل بشهادة جمهوره.

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