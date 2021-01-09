إغلاق محور 30 يونيو وطريق شبرا-بنها الحر

السبت 09/يناير/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس، بجانب إغلاق طريق شبرا-بنها الحر، أمام حركة المرور، وذلك بسبب الشبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووجهت الإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي: استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر، ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة، كما يعتقد البعض.

وخصصت الإدارة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المرورى الفعَال على الطرق.

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محور 30 يونيو طريق شبرا-بنها الحر اغلاق طرق

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