إغلاق محور 30 يونيو وطريق شبرا-بنها الحر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس، بجانب إغلاق طريق شبرا-بنها الحر، أمام حركة المرور، وذلك بسبب الشبورة.





وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





ووجهت الإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي: استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر، ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة، كما يعتقد البعض.



