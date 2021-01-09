أحمد فوزي ينتقد مدرب سيراميكا كليوباترا

السبت 09/يناير/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
انتقد أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق، هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وذلك بسبب الخطة التي لعب بها في مباراة الأهلي التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وفاز الأهلي بثنائية دون رد، أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب ستاد السويس.

وأوضح فوزي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن مدرب سيراميكا ارتكب جريمة بسبب الخطة الضعيفة من الناحية الدفاعية في لقاء الأهلي.

وأوضح أن هيثم شعبان قام بإدارة المباراة بشكل هجومي جيد، ولكنه لم يحالفه التوفيق في الخطة الدفاعية وارتكب جناية في هذه النقطة.

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