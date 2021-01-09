أحمد فوزي: طاهر ورقة أساسية مع موسيماني.. وبواليا جاهز للتألق

السبت 09/يناير/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
علق أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، على أداء طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وأكد أن طاهر لاعب جيد ومن ضمن الأوراق الأساسية لمدرب الفريق موسيماني، مدرب الأهلي، ويشركه في أكثر من مركز نظرًا لثقته الكبيرة في إمكانياته.

وأشار فوزي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن طاهر لاعب جيد، مؤكدا أنه لم يكن موفقا في مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، وهو ما جعل موسمياني يقوم بإخراجه ودفع بكهربا الذي صنع فارق كبير.

كما أوضح أن مشاركة بواليا بشكل أساسي، شيء طبيعي، على الرغم من أنه تدرب لفترة قصيرة مع الفريق، وأنه قدم مستوى جيد خلال اللقاء، مشيرا أن بواليا رغم إضاعته للكرات في لقاء سيراميكا، ولكنه سيتألق مع الأهلي وسيكون إضافة في الفترة المقبلة وسيكون مهاجم جيد جدًا.

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