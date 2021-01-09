الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظاهرة

السبت 09/يناير/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 9 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب.

طقس السبت نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

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