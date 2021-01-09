فخري الفقي: ثقة الرئيس السيسي أسعدتني.. وشعرت بالمسؤولية (فيديو)

أعرب الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق وعضو مجلس النواب، عن سعادته بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي له كعضو في مجلس نواب ضمن الـ28 عضوًا المعينين من قبل رئيس الجمهورية.





وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة الأولى، مساء الجمعة، إن ثقة الرئيس السيسي له أسعدته، وهي مسئولية كبيرة عليه.





وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن يحقق مجلس النواب طموحات الشعب، لافتا إلى أن البرلمان سيستكمل التشريعات وإقرار الخطة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على السلطة التنفيذية.



