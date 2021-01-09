صورة نادرة لهنا الزاهد وهي طفلة





تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.



ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها وهى صغيرة، وعلقت قائلة"ليع الكلعكة دي يا امي ليه تعملوا فينا كده".



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



