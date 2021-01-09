عمرو أديب: رفض تهنئة الأقباط بعيدهم "مبقاش موجود في مصر" (فيديو)

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، موجها لهم رسالة: "رفض تهنئة الأقباط مبقاش موجود في مصر.. عدينا هذا الأمر"، معتبرا أن من يحاول إثارة تهنئة الإقباط "غاوي شهرة".





وقال، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المسلمين والأقباط في مصر لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، مضيفا: "إحنا بلد واحد، شعب واحد، وأمة واحدة".



