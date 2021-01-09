إبراهيم عيسى: فقدت 3 من أقاربي في أسبوع واحد بسبب كورونا (فيديو)
السبت 09/يناير/2021 - 09:05 ص
داليا الحسين
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على معاناته من فيروس كورونا سواء من خلال الإصابة بوباء كورونا ثم مرحلة التعافي وبعدها إصابة أصدقائه وأقاربه وفقدانهم سريعا بسبب الفيروس، قائلا: "الموت كان سريعا وقاسيا وأخذ أصدقاء وأقارب ملتصقين بي في فترة وجيزة، وكان الموت تجسيدا للوباء بالمعنى الحقيقي".
وكشف عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، عن وفاة ثلاثة من أقاربه في أسبوع واحد بسبب كورونا، مضيفا: "فجأة في 48 ساعة فوجئت بأن صديق عمري حافظ أبو سعدة مرض ومات بعدها بـ3 أيام، ثم في خلال أسبوع واحد فقدت ثلاثة من أقاربي بسبب كورونا".
وتابع: "معاناة كورونا تظل مستمرة من خلال المرض بالوباء فيزيد التوتر والقلق طول الوقت أو يفتك بأقاربك وأصدقائك، وفي معاناة وخوف من المرض باستمرار وعزلة بسبب الخوف من الإصابة او معاناة العدوى".
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