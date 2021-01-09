الأهلي يؤكد على رحيل نجم الفريق في يناير

السبت 09/يناير/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى على اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدو عن الفريق الأحمر في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، بأن الأنجولي متجاوب في التفاوض مع مسؤولي الأهلي بشأن رحيله، واقترب من مغادرة القلعة الحمراء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة فكل الاحتمالات مفتوحة.

وأضاف: "عقدنا جلسة مع اللاعب منذ يومين وهناك جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة لإنهاء ارتباطه بالقلعة الحمراء. لم يقدم المنتظر منه خلال تجربته مع الأهلي لكنه حقق العديد من البطولات وهذا أمر يحسب له".

وحول الوافد الجديد والتر بواليا أوضح عبدالحفيظ: "ننتظر من بواليا الكثير الفترة المقبلة، فقد شارك اليوم وقدم مباراة جيدة وكان قريبا من التسجيل ونتمنى له التوفيق في المباريات المقبلة".

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