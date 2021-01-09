من بينهم مصري.. سيمبا يفاضل بين عدة أسماء لتدريب الفريق قبل مواجهة الأهلي

السبت 09/يناير/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أعلن نادي سيمبا التنزاني عن إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأرجنتيني سفين فاندينبروك، أمس الجمعة.

وكانت أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع سيمبا التنزاني في مجموعة النادي الأهلي.

ويفاضل مسئولو نادي سيمبا التنزاني بين عدة أسماء لتدريب الفريق بعد إقالة المدير الفني الأرجنتيني، من بينهم مدرب مصري الجنسية.

يأتي ذلك حسب ما أكد مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار".

وأوضح أنه يتم المفاضلة في الوقت الحالي بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محليين أو أجنبيين وقد يكون مصري أو من جنسية أخرى، وارجح أنه غير مصري.

وأشار إلى أن موسيماني مدرب جيد، معبرا عن سعادته بتواجد مدربي إفريقي داخل الأندية العربية من أجل نقل الثقافات بين المدربين داخل القلعة الحمراء.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم المقاصة

منذ 40 دقيقة

"الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب سيراميكا يكشف تفاصيل الهزيمة من الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ ساعتين

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تطورات في صفقة ديباي مع برشلونة

منذ 41 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم المقاصة

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى