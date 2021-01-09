"لا لمجدي شطة في النقابة".. يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 09/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
تصدر تريند "لا لمجدي شطة في النقابة" مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن  أعلن المطرب الشعبي مجدي شطة أنه يستعد الفترة الحالية للمشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة بنقابة المهن الموسيقية، والتي من المُفترض انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد المتفاعلون مع الهاشتاج رفضهم التام لحصول مجدي شطة على عضوية المهن الموسيقية.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد نظمت لجنة اختبارات الأصوات الجديدة، لمنحها عضويتها من عدمه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وضمت لجنة تحكيم إختبارات الموسيقيين كلًا من صلاح الشرنوبي، وأمجد العطافي، ومحمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي، وجيهان مرسي، وعلاء سلامة.

وخضع للاختبارات كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وفريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم كزبرة وحنجرة.
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