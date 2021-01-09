محمد موسى: مناقصات الحكومة التركية تذهب لشركات موالية للحزب الحاكم (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن أردوغان يمنح مناقصات الحكومة التركية لشركات خاصة موالية للحزب الحاكم، دون وجود تنافسية أو شفافية.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن آخر الشركات التي حصلت على مناقصة حكومة بالمخالفة للقانون هي شركة كولين، والتي تعد من أكثر 5 شركات استحوذت على المناقصات من خلال حكم حزب العدالة والتنمية، مع شركة ليماك وجنكيز وكايلون.

وتابع موسى: "تأتي تلك الـشركات الخمسة في قائمة البنك الدولي ضمن الشركات الأكثر حصولا على المناقصات في العالم في الفترة من 1990- 2020، ودي كلها شركات مملوكة لقيادات حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية، بيسرقوا البلد علني وببجاحة".

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