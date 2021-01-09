سيمبا التنزاني: موسيماني صنع من الأهلي فريقًا مرعبًا

كشف مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، عن رأيه في مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بعد وقوع فريقه في مجموعة الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد أن مستوى النادي الأهلي تحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مهمة تدريب الفريق.





وأوضح نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن موسيماني صنع من الأهلي فريقا مرعبا، وجعله أكثر صعوبة.





وأشار إلى أن النادي الأهلي بات فريقا قويا وصعب للغاية، وتحسن وضعه بشكل كبير، عن ما كان عليه منذ موسمين.



