تعليق سيمبا التنزاني على الوقوع في مجموعة الأهلي

السبت 09/يناير/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
علق مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، على وقوع فريقه الأول لكرة القدم، في مجموعة النادي الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأشار نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن جميع الفرق في دور المجموعات على مستوى عالي، مؤكدا أنه يتواجد بها أفضل 16 فريق في قارة إفريقيا، وأنه لاتوجد مجموعة سهلة.

وأكد أنه يفضل مواجهة الأهلي عن الاصطدام بالزمالك، نظرا لمعرفته الجيدة بالاحمر الذي واجهه في نسختين سابقتين، مشيرا إلى أن الأفضل هو مواجهة بطل إفريقيا.

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