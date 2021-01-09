محمد موسى: مصرف قرية البرادعة تحول لبؤرة تلوث تهدد حياة المواطنين (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن قرية البرادعة التابعه لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية من القرى التي تفتقد أدنى الخدمات وتعاني من مشاكل كثيرة، تبدأ بمشروع مياه الصرف الصحي المعلق منذ عدة سنوات وحتى الآن بالإضافة للتلوث التي تعاني منه قرية البرادعة بشكل مؤسف.





وتابع، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك بؤرة تلوث داخل الحيز العمراني والكتلة السكنية عبارة عن ترعة صدر قرار تغطيتها منذ فترة ولكن لم يتم الردم فتحولت هذه الترعة أو المصرف إلى بؤرة للتلوث داخل القرية تنقل من خلالها الأمراض والأوبئة.



