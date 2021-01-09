والدة أحد المتهمين بقضية "الفيرمونت" تبكي على الهواء وتستغيث بالرئيس

السبت 09/يناير/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
دخلت السيدة مديحة الجنزوري، والدة أحمد الجنزوري أحد المتهمين في قضية الفيرمونت، في نوبة بكاء لحزنها على نجلها، قائلة: "أنا في العناية المركزة حاليا وفي شدة التعب.. وابني بريء".

ووجهت "الجنزوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "بستغيث بالرئيس والنائب العام أرجوكم افرجوا عن ابني"، مشيرة إلى أن نجلها هو منظم الحفلة ومجرد شاهد في التحقيقات.

وأضافت والدة أحمد الجنزوري أحد التهمين في قضية الفيرمونت، باكية، "ابني والله ليس له صلة بالقضية.. وبقاله 15 سنة بينظم حفلات، أنا هموت".

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