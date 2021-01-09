محافظ سوهاج عن مواجهة فيروس كورونا: "الوضع تحت السيطرة" (فيديو)

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن الوضع في مواجهة فيروس كورونا تحت السيطرة ومطمئن للغاية، مشددا على تنفيذ الغرامات على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على عدم السماح بدخول الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية بدون ارتداء الكمامات والحفاظ على تباعد المسافات حفاظا على الصحة العامة.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتم الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بالفيروس، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات.





وتابع: "تفقدنا جميع أقسام الإستقبال والطوارئ وقسم الحضانات ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أخميم المركزى، كما تفقدنا وحدة فحص الفيروسات «PCR» بالمستشفى"، مشيرا إلى أن مستشفى أخميم المركزي يستقبل جميع المرضى والحالات الطارئة، وحالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.