توقعات بارتفاع ارباح سامسونج إلى 80.22 مليار دولار بنهاية 2020

قالت شركة Samsung Electronics إن أرباحها التشغيلية للربع المنتهي في ديسمبر 2020 قد ارتفعت على الأرجح بنسبة 26% عن العام الماضي لتصل إلى 9 تريليونات وون كوري، أي ما يعادل 8.22 مليار دولار.

وقالت الشركة إن مبيعاتها للربع الرابع من المحتمل أن تكون قد بلغت 61 تريليون وون، بزيادة تقارب 2% عن العام السابق. ولم تفصل Samsung كيفية أداء كل وحدة أعمال بما في ذلك أعمالها الرئيسية في مجال أشباه الموصلات التي تجني الأرب

وفي الأشهر الثلاثة بين يوليو وسبتمبر ، سجلت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم قفزة بنسبة 59% على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 12.35 تريليون وون ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية. لكن Samsung قالت إنها تتوقع انخفاض أرباحها في ربع ديسمبر بسبب ضعف الطلب على شرائح الذاكرة والمنافسة الشديدة في مجال الهواتف الذكية.