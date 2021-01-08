توقعات بارتفاع ارباح سامسونج إلى 80.22 مليار دولار بنهاية 2020

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر

قالت شركة Samsung Electronics إن أرباحها التشغيلية للربع المنتهي في ديسمبر 2020 قد ارتفعت على الأرجح بنسبة 26% عن العام الماضي لتصل إلى 9 تريليونات وون كوري، أي ما يعادل 8.22 مليار دولار.

 

 

وقالت الشركة إن مبيعاتها للربع الرابع من المحتمل أن تكون قد بلغت 61 تريليون وون، بزيادة تقارب 2% عن العام السابق. ولم تفصل Samsung كيفية أداء كل وحدة أعمال بما في ذلك أعمالها الرئيسية في مجال أشباه الموصلات التي تجني الأرب

 

وفي الأشهر الثلاثة بين يوليو وسبتمبر ، سجلت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم قفزة بنسبة 59% على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 12.35 تريليون وون ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية. لكن Samsung قالت إنها تتوقع انخفاض أرباحها في ربع ديسمبر بسبب ضعف الطلب على شرائح الذاكرة والمنافسة الشديدة في مجال الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب سيراميكا يكشف تفاصيل الهزيمة من الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار

منذ ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

أرباح سامسونج تتراجع بسبب ضعف مبيعات Galaxy S9

سامسونج مستاءة: مبيعات هاتف "Galaxy S9" أقل من المتوقع

ارتفاع تكاليف واردات النفط يزيد عجز اليابان التجاري

سامسونج تواجه إنخفاض في الأرباح بنسبة 29% في الربع الأخير من 2018

كوريا الجنوبية تسعى للقبض على وريث سامسونج في تحقيق الخلافة

توقعات بتراجع الأرباح التشغيلية لـ "سامسونج" إلى 8.96 مليار دولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى