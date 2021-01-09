الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم المقاصة

السبت 09/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يدرس نادي الزمالك التعاقد مع نجم مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الحالي.

ويسعي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم قوي ويدرس مسؤولو القلعة البيضاء التعاقد مع مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية تحسبًا لرحيل مصطفي محمد مهاجم الأبيض في الميركاتو الحالي.

وكان مروان حمدي تألق مع وادي دجلة ثم انتقل لمصر المقاصة وكان سجل فى مرمي الاسماعيلي هدفين ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي ليصبح لديه ثلاث أهداف.

يذكر أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش غدًا، السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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