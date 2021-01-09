محافظ سوهاج يكشف عن عدد المصابين بكورونا بالمحافظة (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن أن المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة أكثر من 123 شخصا، منهم 77 مصابا في مستشفيات العزل بالمحافظة، بينما هناك 43 في العزل المنزلي، في حين أن هناك ثلاثة أشخاص مصابين خارج المحافظة، مشيرا إلى أن هناك التزاما ووعيا من المواطنين بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأشار "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن عام 2020 شهد إنجاز 307 مشروعات بمختلف القطاعات باستثمارات بلغت 4 مليار و400 مليون جنيه، ساهمت في توفير العديد من الخدمات للمواطنين ونقل المحافظة نقله نوعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية القيادة السياسية مصر 2030.

وأضاف محافظ سوهاج أن عام 2020 المنقضي شهد الانتهاء من إنشاء 65 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ضمت 950 فصل دراسي جديد، بتكلفة 355 مليون جنيه، موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة، ساهمت في تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ سوهاج كورونا اعداد المصابين

أخبار تهمك

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 13 ساعة

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يؤكد على رحيل نجم الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى