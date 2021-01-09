محافظ سوهاج يكشف عن عدد المصابين بكورونا بالمحافظة (فيديو)

كشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن أن المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة أكثر من 123 شخصا، منهم 77 مصابا في مستشفيات العزل بالمحافظة، بينما هناك 43 في العزل المنزلي، في حين أن هناك ثلاثة أشخاص مصابين خارج المحافظة، مشيرا إلى أن هناك التزاما ووعيا من المواطنين بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.





وأشار "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن عام 2020 شهد إنجاز 307 مشروعات بمختلف القطاعات باستثمارات بلغت 4 مليار و400 مليون جنيه، ساهمت في توفير العديد من الخدمات للمواطنين ونقل المحافظة نقله نوعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية القيادة السياسية مصر 2030.





وأضاف محافظ سوهاج أن عام 2020 المنقضي شهد الانتهاء من إنشاء 65 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ضمت 950 فصل دراسي جديد، بتكلفة 355 مليون جنيه، موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة، ساهمت في تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.