أسعار الذهب تنهي تعاملات اليوم على تراجعات .. وجرام يخسر 23 جنيه في يومين

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:32 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في السوق المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 8-1-220 تراجعات قوية  بقيمة 13 جنيه للجرام الواحد.

 

جاءت اسعار الذهب متراجعة لليوم الثاني على التوالي، حيث وصلت الانخفاضات بقيمة 23 جنيه اليوم والأمس، وبذلك

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 838 جنيهًا أمس،وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 942.8 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيهات.

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