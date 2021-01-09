أول تعليق لـ محامي "نازلي" ابنة نهى العمروسي بعد الإفراج عنها

السبت 09/يناير/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال طارق العوضي، محامي "نازلي" ابنة الفنانة نهى العمروسي، إن موكلته كانت شاهدة في قضية الفيرمونت وتم سؤالها في القضية منذ عدة أشهر، موضحا أن هناك 5 متهمين على ذمة القضية، واثنين من المتورطين في القضية هربوا خارج مصر.

وأشار "العوضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم التحقيق مع نازلي في اتهامات أخرى ليس لها علاقة بالاغتصاب في قضية الفيرمونت، لافتا إلى أن هناك صورة ذهنية تشكلت عن نازلي في المجتمع ليست حقيقية، مضيفا أن نسبة كبيرة من الأخبار المنتشرة عن نازلي غير حقيقية مثل استقبال سما المصري لها في السجن.

وأضافت "نازلي شكلا وموضوعا بريئة"، لافتة إلى أنه عندما جلس مع نازلي أخبرته بأن هناك أحداث لا تتذكرها، منوها بأنهم قدموا طلب للنيابة العامة لانتداب طبيب نفسي لها وهو الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، موضحا أن "القط" جلس مع نازلي مرتين داخل القسم.

وتابع أن الدكتور نبيل القط أوضح في تقريره عن حالة نازلي أن 20% من الحالات المصابة بنفس حالة نازلي قد يقدموا على الانتحار، منوها بأنه قد تم الافراج عن نازلي بعد تقديم التقرير الطبي وهى على ذمة التحقيقات وهذا لا يعبر عن براءة أو ادانة..

أخبار تهمك

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ ساعة و نصف

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يؤكد على رحيل نجم الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى