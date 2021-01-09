أول تعليق لـ محامي "نازلي" ابنة نهى العمروسي بعد الإفراج عنها

قال طارق العوضي، محامي "نازلي" ابنة الفنانة نهى العمروسي، إن موكلته كانت شاهدة في قضية الفيرمونت وتم سؤالها في القضية منذ عدة أشهر، موضحا أن هناك 5 متهمين على ذمة القضية، واثنين من المتورطين في القضية هربوا خارج مصر.





وأشار "العوضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم التحقيق مع نازلي في اتهامات أخرى ليس لها علاقة بالاغتصاب في قضية الفيرمونت، لافتا إلى أن هناك صورة ذهنية تشكلت عن نازلي في المجتمع ليست حقيقية، مضيفا أن نسبة كبيرة من الأخبار المنتشرة عن نازلي غير حقيقية مثل استقبال سما المصري لها في السجن.





وأضافت "نازلي شكلا وموضوعا بريئة"، لافتة إلى أنه عندما جلس مع نازلي أخبرته بأن هناك أحداث لا تتذكرها، منوها بأنهم قدموا طلب للنيابة العامة لانتداب طبيب نفسي لها وهو الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، موضحا أن "القط" جلس مع نازلي مرتين داخل القسم.



