شاهد.. وثائق مسربة تكشف تفاصيل تجنيد أردوغان لإرهابي عالمي

السبت 09/يناير/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق سرية مسربة تكشف حجم العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهابي عبد المجيد الزنداني.

كشفت الوثائق المسربة، عن دعم شركة "سادات" العسكرية والموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرهابي يمني مطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا للتحقيقات والوثائق، أردوغان عمل مع جماعة الإخوان الإرهابية، لاكتساب نفوذها في اليمن التي مزقتها الحرب، وأرسل فريقً نظمه كبير مستشاريه العسكريين ليلتقي بـ عبد المجيد الزنداني، أحد أخطر الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة في صنعاء، من خلال شركة «سادات» التركية التي تعد مركز تدريب ولوجستي للجهاديين في تركيا وسوريا وليبيا ودول عربية أخرى.

وأوضحت الوثائق أن وفد شركة سادات التقي هذا الإرهابي في صنعاء في 2014 وحضر الاجتماع 10 أشخاص من مساعدي أردوغان من كبار المسئولين بشركة سادات وتم الاتفاق بينهما على التعاون عن طريق دمج الأعمال بين شركة سادات وجامعة الإيمان المملوكة لعبد المجيد الزيداني والتي تعد جامعة لتخريج المتطرفين واستخدامهم في العمليات الجهادية والاغتيالات والتفجيرات في البلدان العربية. 

وتشير الوثائق إلى أن جامعة الإيمان اليمنية التابعة لعبدالمجيد الزيداني المقيم الآن بتركيا ترسل الإرهابيين والجهاديين لشركة سادات التابعة لإردوغان وهي بدورها تقوم بتوزيعهم حسب المهام علي الدول التي بها نزاعات مثل ليبيا وسوريا والعراق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا امريكا اردوغان

أخبار تهمك

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 11 ساعة

حريق هائل أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يؤكد على رحيل نجم الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وثائق مسربة تكشف انتهاكات تركيا على الأراضي الليبية

الجزائر: أردوغان أخرج حديث الرئيس تبون عن سياقه

وثائق مسربة تكشف جرائم مخابرات أردوغان وتلفيق تهم الإرهاب للمعارضين

محمد موسى: الفاشي أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج (فيديو)

شاهد.. محمد موسى يعرض وثائق مسربة تكشف كيف خطط أردوغان لغزو اليونان

محمد موسى: أردوغان باع الوهم في صفقة طائرات فاسدة لليبيا وقطر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى