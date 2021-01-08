نجم تورينو بديل إبراهيموفيتش في ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ميلان الإيطالي حددوا بديل نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده مع الروسونيري عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن ميلان يستهدف التعاقد مع أندريا بيلوتي نجم هجوم تورينو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن مسئولي ميلان دخلوا في مفاوضات مع أوربانو كايرو رئيس تورينو حول الصفقة علمًا بأن الروسونيري حاول التعاقد مع بيلوتي منذ 3 سنوات.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن أندريا بيلوتي البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في تورينو منذ 2015 وينتهي عقده في 2022 وخاض مع تورينو حتى الآن 207 مباراة وسجل 101 هدفًا وصنع 24 هدفًا آخرين.



