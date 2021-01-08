التحقيقات تكشف سبب إخلاء سبيل المتهمين باغتصاب كوافيرة في الطوابق

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تحريات أجهزة الأمن توصلت إلى تفاصيل جديدة حول واقعة اعتداء شابين على كوافيرة بمنطقة الطوابق، غربي محافظة الجيزة، حيث أشارت التحريات إلى أن الطرفين سيئ السمعة والسلوك، ما يفسر تنازلها عن المحضر وتصالحهما أمام جهات التحقيق.

وأخلت النيابة العامة سبيل المتهمين بعد تنازل المجني عليها حال مثولها أمام جهات التحقيق، وتصالحها مع المتهمين.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الواقعة، إذ تبين أنه حال سيرها بالشارع بعد منتصف الليل، أول أمس، شاهدها شابين، واصطحباها إلى شقة أحدهما وتناوبا اغتصابها عنوة عنها تحت تهديد السلاح، ثم تركاها تغادر الشقة بعد ذلك.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من كوافيرة عشرينية العمر، تتهم شابين باغتصابها داخل مسكن أحدهما بمنطقة الطوابق، بدائرة القسم.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، من القبض عليهما وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. "كانت لابسة هدوم مش مظبوطة".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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