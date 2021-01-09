محمد موسى: قوة الجيش المصري أصابت التنظيم الدولي للإخوان بهلع (فيديو)
السبت 09/يناير/2021 - 01:32 ص
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يحاول إعادة إنتاج نفسه مرة ثانية بمساعدة منظمة هيومن راتيس ووتش التي تعد إحدى الأدوات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات هي التقارير التحريضية للمنظمة.
وأضاف، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، التنظيم الإرهابي يعاني من حالة ارتباك تجعله يستخدام جميع الأدوات والوسائل المتاحة فى محاولة لرد الضربات المتلاحقة التي يتلقاها من وقت للآخر من الأمن المصري.
وتابع موسى، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية استدعى منظمة هيومان رايتس ووتش لفبركة عدد من التقارير عن الأوضاع في مصر وتخلط فيه المفاهيم والمصطلحات الحقوقية وتفبرك حوادث معينة بهدف إيقاف تسليح الجيش المصري، مضيفا: "عامل لهم صداع وهلع ما إحنا أقوى جيش في المنطقة".