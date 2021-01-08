موسى: فساد أردوغان انتشر في البر والبحر وينخر في الجسد التركي

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن فساد الرئيس التركي أردوغان، انتشر في البر والبحر وفي كل مناحي الحياة، وأصبح ينخر في الجسد التركي بكشل كبير.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أردوغان وجماعته وحزبه "مش سايبين شيء في تركيا إلا ومستوليين عليه، ولا صوت يعلو هناك فوق صوت الفساد اللي بيقوده سلطان الخرفان اردوغان".

وتابع: "أخر فضايح أردوغان أصدر تعليماته وده اللي كشفته وسائل إعلام تركية عن مناقصة أجرتها الحكومة التركية مع شركة كولين للإنشاءات بشكل سري، من 4 أشهر، لبناء مستشفى هاسدال في حرم جامعة إسطنبول، وبلغت قيمتها 2 مليار ليرة تركية، والمناقصة لم تطرح في الجريدة الرسمية، واقتصرت على دعوة 6 شركات فقط، في 24 أغسطس الماضي، ما يؤكد عدم خضوع المناقصة لشروط التنافسية والشفافية".

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