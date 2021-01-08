مدرب سيراميكا يكشف تفاصيل الهزيمة من الأهلي

قدم هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا التهنئة للنادي الأهلي عقب فوزه في مباراة اليوم بهدفين دون رد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال شعبان عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للأهلي عقب فوزه في مباراة اليوم، فالعناصر الموجودة في النادي الأهلي كان لها الأفضلية، لكننا قدمنا أيضا مباراة جيدة".





وأضاف :"قمنا بتجميع هذا الفريق منذ شهر وقدرنتا في تجهيز مجموعة معينة والباقي لا يزال نقوم بتجهيزه".





وتابع :"الأفضلية للنادي الأهلي كانت بسبب جودة لاعبيه وتحديدًا دكة البدلاء التي صنعت الفارق في مباراة اليوم".





وأردف :"جاهزية النادي الأهلي أفضل، والخسارة هي من عند الله، وكنا نحاول تحقيق الأفضلية من خلال التغييرات التي أجرينها".





وأضاف :"إهدار الفرص في مباراة اليوم هو عدم توفيق من عند الله، وهدفنا في المباريات هو خلق أكبر عدد من الفرص ومحاولة الحصول على أكبر عدد من النقاط، ولا يوجد أي لاعب يريد أن يضيع أي نقطة".





وأشار :"التوفيق لم يكن حليفنا في مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة وتحسين الجانب البدني وتطور فني".



