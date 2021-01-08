محمد موسى: تمويل إخواني مشبوه وراء تقارير "هيومان رايتس" الكاذبة

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة، تواصل نشر تقاريرها المزيفة التي تسيء للدولة المصرية، لأغراض خبيثة بهدف إيقاف تسليح القوات المسلحة المصرية، بتمويل من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذه الجماعة الإرهابية تسعي بكل قوة للإنتقام من الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وحتي الآن.

وتابع موسى: التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، يروجون هذه التقارير المشبوهة ضد مؤسسات الدولة على أعلى مستوى لنشر الأكاذيب والإفتراءات الكاذبة دون دليل بهدف الإساءة للدولة ووضعها في موقف حرج أمام الرأي العام العالمي.

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