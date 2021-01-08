بايدن: المسئولون عن مقتل شرطي في الكابيتول سيحاسبون

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، عن تعاطفه مع أسرة أحد أفراد شرطة مبنى الكونجرس (الكابيتول) لقي حتفه متأثرا بإصابات لحقت به خلال اقتحام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى يوم الأربعاء وقال إن المسؤولين عن مقتله سيحاسبون.

وقال بايدن للصحفيين: "المسؤولون عن ذلك يجب محاسبتهم.. وسيحاسبون".

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن مسؤول في جهة لإنفاذ القانون قوله اليوم الجمعة إن ممثلي الادعاء الاتحاديين بدأوا تحقيقا في جريمة قتل بعد أن لقي الشرطي برايان سيكنيك حتفه أمس الخميس في أعقاب وقائع يوم الأربعاء.