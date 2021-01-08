مواجهات مثيرة للمجد ونهضة العامرية ورشيد وكفر بولين في جولة مرتقبة بالقسم الثالث



ويلتقى نهضه العامرية صاحب المركز الثانى برصيد ١٣ نقطة على ملعبه مع حوش عيسى الخامس برصيد 9 نقاط ويسعى فريق العامرية للفوز لملاحقة المجد على القمة خاصه وأن الفريق العمراوى لهء مباراة مؤجلة بينما يسعى حوش عيسى للفوز أو التعادل على الأقل للاستمرار فى المنطقة الدافئة .



ويستضيف مركز شباب العبور الذى يبلغ رصيده 6 نقاط فريق رشيد القابع فى المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط ويسعى العبور للفوز للقفز إلى المنطقة الدافئة بينما يسعى فريق رشيد للخروج فائزاً أو متعادلا على الأقل للابتعاد قليلاً عن الهبوط .



ويحل كفر بولين ضيفاً ثقيلاً على مركز شباب القبارى حيث يبلغ رصيد بولين 5 نقاط والقبارى 3 نقاط بعد إعادة مباراته خارج أرضه مع المعمورة التى الغيت لعدم وجود سيارة إسعاف ويسعى الفريقان بولين والقبارى للفوز للإبتعاد عن مؤخرة الجدول .



ويستضيف الترام الذى يبلغ رصيده 11 نقطة على ملعبه مركز شباب المعمورة صاحب الست نقاط ويسعى الترام للفوز من الدخول المنافسة على أمل تعثر المجد ونهضة العامرية واسكندرية للبترول بينما يسعى المعمورة لاقتناص نقطة على الأقل .



ويلتقى غزل كفر الدوار مع الدلنجات ويبلغ رصيد كفر الدوار 6 نقاط بينما الدلنجات 3 نقاط .



ويواجه ايتاى البارود صاحب الخمس نقاط فريق دلفى الذى يتذيل المجموعة بدون أى رصيد من النقاط وله 4 مباريات مؤجلة .



ويلتقى مياه البحيرة برصيد 6 نقاط مع بدر الذى يبلغ رصيده 8 نقاط وفوز المياه يبعده عن المنطقة الخطرة وفوز بدر يقربه من المنطقة الدافئة .





ترتيب المجموعة الحادية عشر





1- المجد 14 نقطة

2- نهضه العامريه 13 نقطة

3- بترول الاسكندريه 12 نقطة

4- الترام 11 نقطة

5- حوش عيسي 9 نقاط

6- بدر 8 نقاط

7- شباب المعمورة 6 نقاط

8- مياه البحيره 6 نقاط

9- شباب القباري 6 نقاط

10- غزل كفر الدوار 6 نقاط

11- شباب العبور 6 نقاط

12- ايتاي البارود 5 نقاط

13- كفر بولين 5 نقاط

14- الدلنجات 3 نقاط

15- رشيد 3 نقاط

16- دلفي بلا نقاط

تنطلق السبت مباريات الجولة السابعة فى المجموعة الحادية عشر ( مجموعة الإسكندرية ) لدورى القسم الثالث لكرة القدم ، عندما يلتقى فريق المجد المتصدر المسابقة برصيد 14 نقطة مع اسكندرية للبترول ثالث المسابقة برصيد 11 نقطة فى مباراة لاتقبل القسمة على اثنين حيث أن فوز المجد يحافظ له على القمة ويبعد اسكندرية للبترول عن المنافسة مؤقتاً وفوز البترول يجعله يتقدم فى الترتيب .